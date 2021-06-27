​Олич предрекает дополнительное время в матче Хорватия – Испания

Один из билетов в четвертьфинал чемпионата Европы в понедельник вечером разыграют сборные Хорватии и Испании. Член тренерского штаба «шашечных» Ивица Олич поделился своими мыслями о грядущем противостоянии.

«Я уверен, что сборная Испании знает наши качества. Мы верим в своих футболистов. Осмелюсь сказать, что шансы есть. Это одиночная игра, и у нас тоже есть качество. Думаю, что фаворита в этой дуэли нет. У меня такое чувство, что всё решится в концовке, даже в экстра-тайме», - приводит слова Олича Marca.

Ранее на Евро-2020 до экстра-тайма дошёл матч Италия – Австрия.