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​Олич предрекает дополнительное время в матче Хорватия – Испания

27 Июня 2021, 09:12,

Один из билетов в четвертьфинал чемпионата Европы в понедельник вечером разыграют сборные Хорватии и Испании. Член тренерского штаба «шашечных» Ивица Олич поделился своими мыслями о грядущем противостоянии.

«Я уверен, что сборная Испании знает наши качества. Мы верим в своих футболистов. Осмелюсь сказать, что шансы есть. Это одиночная игра, и у нас тоже есть качество. Думаю, что фаворита в этой дуэли нет. У меня такое чувство, что всё решится в концовке, даже в экстра-тайме», - приводит слова Олича Marca.

Ранее на Евро-2020 до экстра-тайма дошёл матч Италия – Австрия.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Сборная Хорватии, Ивица Олич
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