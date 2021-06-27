​Олич предрекает дополнительное время в матче Хорватия – Испания

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27 Июня 2021, 09:12,
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Один из билетов в четвертьфинал чемпионата Европы в понедельник вечером разыграют сборные Хорватии и Испании. Член тренерского штаба «шашечных» Ивица Олич поделился своими мыслями о грядущем противостоянии.
«Я уверен, что сборная Испании знает наши качества. Мы верим в своих футболистов. Осмелюсь сказать, что шансы есть. Это одиночная игра, и у нас тоже есть качество. Думаю, что фаворита в этой дуэли нет. У меня такое чувство, что всё решится в концовке, даже в экстра-тайме», - приводит слова Олича Marca.
Ранее на Евро-2020 до экстра-тайма дошёл матч Италия – Австрия.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Испании, Сборная Хорватии, Ивица Олич