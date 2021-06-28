На Евро-2020 побит рекорд результативности

Гол форварда сборной Хорватии Мислава Оршича на 85-й минуте поединка 1/8 финала Евро-2020 против испанцев не только подарил надежду своей команде на спасение, но и стал историческим. Это был 109-й результативный удар на чемпионате Европы 2020 года, который стал рекордным для таких турниров. Прошлый рекорд (108 мячей) продержался пять лет с Евро-2016.

При этом Марко Пашалич успел забить и 110-й гол турнира. А впереди еще 10 матчей.

Отметим, что в матче Хорватия - Испания будет дополнительное время, так как после 90 минут счет был равным - 3:3.