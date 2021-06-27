Заболевший коронавирусом Перишич рассказал о самочувствии

Лидер сборной Хорватии Иван Перишич заболел коронавирусом перед матчем 1/8 финала Евро-2020.

- Как большинство из вас знает, у меня нашли COVID-19, - написал Перишич в «Инстаграме». - Благодарен всем вам за слова поддержки. Мне уже лучше, но я огорчен, что завтра не смогу помочь сборной Хорватии. Но надеюсь, что в дальнейшем у меня получится. Я уверен, что с поддержкой наших восхитительных болельщиков наши парни здорово сыграют. И кто знает, может быть, у меня еще будет шанс выйти на поле на Евро. Вперед, ребята!

На групповой стадии Перишич забил два гола и оформил ассист.

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