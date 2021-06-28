Брозович рассказал о плане Хорватии на матч с Испанией

Хавбек сборной Хорватии Марсело Брозович дал интервью в преддверии поединка против национальной команды Испании в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

«У Испании очень сильная команда, мы прекрасно понимаем это. Однако мы знаем их слабые стороны. Они уже давно придерживаются плана, который подразумевает постоянный контроль мяча. Нужно лишить их свободных зон, свести к минимуму их инициативу. Это будет отличный план на матч», - цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдет 28 июня в Дании, начало - 19:00 мск.

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