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Хорватия - Испания: где смотреть прямую трансляцию онлайн

28 Июня 2021, 02:02,

Хорватия и Испания неважно провели групповую часть Евро-2020, и для одной из команд сегодня вечером он точно станет провальным. Подопечные Луиса Энрике после двух ничьих разгромили словаков и сегодня имеют хорошие шансы пробиться в 1/4 финала. Соперник вовсе не впечатлил пока и останется без Ивана Перишича, заболевшего коронавирусом.

В 19:00 смотрите игру на «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет», «Казахстан ТВ». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Сборная Хорватии
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