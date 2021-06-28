Хорватия - Испания: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Хорватия и Испания неважно провели групповую часть Евро-2020, и для одной из команд сегодня вечером он точно станет провальным. Подопечные Луиса Энрике после двух ничьих разгромили словаков и сегодня имеют хорошие шансы пробиться в 1/4 финала. Соперник вовсе не впечатлил пока и останется без Ивана Перишича, заболевшего коронавирусом.

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