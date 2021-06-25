Мората: «После матча с Польшей в мой адрес посыпались угрозы»

Центрфорвард сборной Испании Альваро Мората рассказал, что ему угрожали после поединка второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против национальной команды Польши. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«После этой игры в мой адрес посыпались многочисленные угрозы и оскорбления. Меня критикуют, хотя я выкладываюсь на 100 процентов. Отдаю все силы ради команды. Я хотел бы, чтобы болельщики больше верили в меня», - передает слова испанского футболиста газета Marca.

«Красная фурия» завершила групповой этап на второй месте. В первом раунде плей-офф испанская сборная встретится с национальной командой Хорватии.

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