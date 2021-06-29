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Сенников: «В матче Испания - Хорватия сказался класс команд»

29 Июня 2021, 13:16,

Бывший российский футболист Александр Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча Испания - Хорватия (5:3).

«Когда посмотрел первые 30 минут, понимал, что у испанцев большое преимущество и думал, что испанцам будет в этом матче легко. В принципе матч так и складывался, но вот этот автогол необязательный испанцам игру смазал. Ну и в конце встречи расслабленность испанцев, уверенность в том, что все уже закончено сыграло с ними злую шутку. Нельзя расслабляться до последнего, даже если выигрываешь крупно.

У хорватов очень хорошие футболисты, которые одним ударом или одной передачей могут решить исход матча. В принципе хорваты смогли переломить ход встречи. Когда они забили один гол в концовке, то вдохновлённые пошли ещё в атаку и Пашалич сравнял счёт. Считаю, что усиление у Хорватии было хорошим. Но все-таки в этом матче класс команд сказался: испанцы выглядели получше, поэтому в дополнительное время смогли додавить», - сказал Сенников.

В четвертьфинале Евро-2020 Испания сыграет против Швейцарии 2 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Испании, Сборная Хорватии, Дмитрий Сенников
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