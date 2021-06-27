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Энрике призвал полицию отреагировать на угрозы в адрес Мораты

27 Июня 2021, 23:28,

Пресс-конференция главного тренера сборной Испании Луиса Энрике состоялась за день до матча 1/8 финала Евро-2020 против команды Хорватии. Специалист отвечал не только на футбольные вопросы, но и задел тему угроз в адрес форварда Альваро Мораты и его семьи.

- Ситуация серьезная, и, я считаю, что этим должна заняться полиция. То, что я говорю, не важно. Это то, что однозначно должно иметь последствия, - заявил Луис Энрике репортерам.

Напомним, что сборная Испании стартовала на чемпионате Европы с двух ничьих, а форвард Мората не блистал.

В понедельник испанцы поборются с хорватами за выход в 1/4 финала.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Луис Энрике
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