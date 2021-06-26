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Влашич - лидер по проценту удачных обводок на групповой стадии Евро-2020

26 Июня 2021, 12:16,

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич, правами на которого владеет московский ЦСКА, занял первое место по проценту успешных обводок на групповой стадии чемпионата Европы-2020. Об этом информирует SofaScore.

Источник отмечает, что полузащитник успешно выполнил все свои попытки финтов. Такой же показатель у итальянского опорника Жоржиньо. Третью строчку в рейтинге занял плеймейкер сборной Бельгии Кевин де Брёйне - 88,9% успешных обводок.

Влашич вместе со сборной Хорватии вышел в 1/8 финала чемпионата Европы. В плей-офф подопечные Златко Далича встретятся с командой Испании.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Хорватии, Никола Влашич
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