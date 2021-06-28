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Аспиликуэта: «Нам пришлось помучаться сегодня»

28 Июня 2021, 22:17,

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта, который забил свой дебютный гол за национальную команду, подвёл итоги матча с хорватами на Евро-2020. Команда Луиса Энрике отпраздновала победу и в 1/4 финала сыграет против Франции или Швейцарии.

- Нам пришлось помучаться сегодня. Уже несколько турниров мы не могли пройти дальше первого раунда плей-офф. Но сегодня мы сломали традицию и выбили вице-чемпионов мира, - приводит слова Асриликуэты УЕФА.

- Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы пропустить два запоздалых гола в конце основного времени, но мы были лучше в овертайме и заслуженно идем дальше, - добавил Аспиликуэта.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Сесар Аспиликуэта
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