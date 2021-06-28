Курьёзный автогол, овертайм, хоккейный счёт: сборная Испании обыграла Хорватию в самом событийном матче Евро-2020

В пятом по счёту мачте 1/8 финала Евро-2020 сыграли сборные Испании и Хорватии.

Верхняя часть сетки, конечно, поражает своей сложностью. И игра вице-чемпионов мира против испанцев выглядит всего лишь затравкой перед четвертьфиналом, в котором победитель пары Испания – Хорватия наверняка встретится с Францией. На Евро-2020 пока не впечатляют ни испанцы, ни хорваты, но последние матчи внушали оптимизм. Модрич и компания уверенно переиграли Шотландию, а «красная фурия» растоптала словаков.

Из-за дисквалификации матч 1/8 финала между хорватами и испанцами пропускал Деян Ловрен из «Зенита», за день до игры положительный тест на коронавирус сдал Иван Перишич. Испанцы подошли без кадровых проблем и в атакующем трио мы увидели Морату, Сарабию и Торреса, а Злаько Далич вновь выпустил в основе Николу Влашича, найдя место и для Модрича, Брозовича, Ковачича, Ребича и Петковича.

Начало матча ожидаемо – испанцы забрали мяч под свой контроль (80% времени) и долго думали свои моменты. Получалось не так часто, да и завершение по традиции хромало. Роскошная диагональ Сарабии вывела Коке на рандеву с Ливаковичем, но тот мягко пробил по позиции голкипера. Когда Ферран Торрес круто навесил с правого края, Мората с трёх метров решил пробить в руку Виды, а не по воротам. Пенальти судья в этом эпизоде назначать не стал. Ну и, как обычно в таких случаях бывает, атаковали испанцы, а забили хорваты.

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Точнее, забили-то как раз испанцы, только сами себе. Педри от центрального круга отдал сильный пас назад, а Унаи Симон не смог мяч остановить и тот предательски закатился в угол ворот – 1:0. Первый удар по испанским воротам хорваты нанесли уже после гола. Влашич с острого угла опасно пробил, но попал в сетку с внешней стороны. Казалось, что теперь хорваты владеют инициативой, однако испанцы в расстрельной атаке сравняли счёт до перерыва. Сначала Модрич сблокировал удар Торреса, затем Ливакович отразил выстрел Гайя и уже с третьей попытки Сарабия вонзил-таки мяч под перекладину – 1:1.

Гол в раздевалку отлично повлиял на испанцев. Они столь же уверенно начали второй тайм и после серии позиционных атак забили второй мяч. Педри после сольного прохода отбросил налево на Феррана Торреса. Тот навесил во вратарскую, где Аспиликуэта головой пробил мимо Ливаковича – 1:2. И далее «красная фурия» не стала инициативу отдавать. Точнее, у хорватов совсем не получалось её забрать. Сумбурно атаковали «шашечные», много ошибались в передачах, будто растеряны были.

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Только «стенка» Влашича и Гвардиола могла вернуть интригу, но удар Йошко в блестящем броске парировал Унаи Симон. В ответ Испания забила дважды. Попадание Мораты не засчитали из-за офсайда, а вот быстрый розыгрыш штрафного от двух Торресов прошёл по всем правилам. Пау сильно вынес на Феррана, а тот вошёл в штрафную площадь и с левой пробил под опорную ногу Ливаковичу – 1:3. Но и этот гол не стал последним. В суматохе отличился Мислав Оршич, лишь система определения гола сообщила Чакыру, что мяч пересёк линию после удара хорвата – 2:3.

Уверенно убивали время хорваты и не предвещало ничего драматичной концовки, но «шашечные» показали характер. Опять же катализатором гола стал Мислав Оршич, навесивший с левого края. На линии вратарской почему-то никто не держал Марио Пашалича, и экс-игрок «Спартака» спокойно реализовал свой момент – 3:3. Игра перетекла в овертайм, на старте которого обязан был забивать всё тот же Оршич, но поймав отскок, не попал по воротам с десяти метров. Был ещё классный момент у Крамарича, но его удар парировал Унаи Симон.

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Растранжирила свои моменты Хорватия и теперь пришёл её через «получать» за расточительность. Испанцы тоже стрельнули дуплетом. За три минуты две голевые передачи с правого края выдал Дани Ольмо, дважды провалился в обороне Брекало, а точные удары наносили Альваро Мората и Микель Оярсабаль – 3:5.

Не сломил испанцев курьёзный автогол, не сломил незапланированный овертайм. Команда Луиса Энрике переиграла хорватов в матче 1/8 финала Евро-2020 и едет в Санкт-Петербург. В четвертьфинале соперником «красной фурии» станет победитель пары Франция – Швейцария.