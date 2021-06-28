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Курьёзный автогол, овертайм, хоккейный счёт: сборная Испании обыграла Хорватию в самом событийном матче Евро-2020

28 Июня 2021, 21:37,

В пятом по счёту мачте 1/8 финала Евро-2020 сыграли сборные Испании и Хорватии.

Протокол игры  
Хорватия 3:5 Испания
(1:0) Гонсалес Педро 20'    
    38' Сарабия Пабло (1:1)
    57' Аспиликуэта Сесар (1:2)
    77' Торрес Ферран (1:3)
(2:3) Оршич Мислав 85'    
(3:3) Пашалич Марио 90'    
    100' Мората Альваро (3:4)
Ливакович Доминик Юранович Йосип   74' (Брекало Йосип (   74') Вида Домагой Чалета-Цар Дуе   84' Гвардиол Йошко Модрич Лука Брозович Марсело   73' Ковачич Матео   79' (Пашалич Марио (   79') Влашич Никола   79' (Будимир Анте (   79') Петкович Бруно   46' (Крамарич Андрей (   46') Ребич Анте   67' (Оршич Мислав (   67')
Запасные: Слуга Симон Шкорич Миле Иванушец Лука Врсалько Шиме Калинич Ловре Бадель Милан Брадарич Домагой
Унай Симон Аспиликуэта Сесар Гарсия Эрик   72' (Торрес Пау II (   72') Лапорт Эмерик Гайя Хосе   78' (Фабиан Руис (   78') Коке Хорхе   78' (Альба Жорди (   78') Бускетс Серхио   102' (Родри Эрнандес (   102') Гонсалес Педро Торрес Ферран   88' (Оярсабаль Микель (   88') Мората Альваро Сарабия Пабло   71' (Ольмо Дани (   71')
Запасные: Алькантара Тьяго Санчес Роберт Морено Херард Де Хеа Давид Льоренте Диего Льоренте Маркос
28 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

Верхняя часть сетки, конечно, поражает своей сложностью. И игра вице-чемпионов мира против испанцев выглядит всего лишь затравкой перед четвертьфиналом, в котором победитель пары Испания – Хорватия наверняка встретится с Францией. На Евро-2020 пока не впечатляют ни испанцы, ни хорваты, но последние матчи внушали оптимизм. Модрич и компания уверенно переиграли Шотландию, а «красная фурия» растоптала словаков.

Из-за дисквалификации матч 1/8 финала между хорватами и испанцами пропускал Деян Ловрен из «Зенита», за день до игры положительный тест на коронавирус сдал Иван Перишич. Испанцы подошли без кадровых проблем и в атакующем трио мы увидели Морату, Сарабию и Торреса, а Злаько Далич вновь выпустил в основе Николу Влашича, найдя место и для Модрича, Брозовича, Ковачича, Ребича и Петковича.

Начало матча ожидаемо – испанцы забрали мяч под свой контроль (80% времени) и долго думали свои моменты. Получалось не так часто, да и завершение по традиции хромало. Роскошная диагональ Сарабии вывела Коке на рандеву с Ливаковичем, но тот мягко пробил по позиции голкипера. Когда Ферран Торрес круто навесил с правого края, Мората с трёх метров решил пробить в руку Виды, а не по воротам. Пенальти судья в этом эпизоде назначать не стал. Ну и, как обычно в таких случаях бывает, атаковали испанцы, а забили хорваты.

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Точнее, забили-то как раз испанцы, только сами себе. Педри от центрального круга отдал сильный пас назад, а Унаи Симон не смог мяч остановить и тот предательски закатился в угол ворот – 1:0. Первый удар по испанским воротам хорваты нанесли уже после гола. Влашич с острого угла опасно пробил, но попал в сетку с внешней стороны. Казалось, что теперь хорваты владеют инициативой, однако испанцы в расстрельной атаке сравняли счёт до перерыва. Сначала Модрич сблокировал удар Торреса, затем Ливакович отразил выстрел Гайя и уже с третьей попытки Сарабия вонзил-таки мяч под перекладину – 1:1.

Гол в раздевалку отлично повлиял на испанцев. Они столь же уверенно начали второй тайм и после серии позиционных атак забили второй мяч. Педри после сольного прохода отбросил налево на Феррана Торреса. Тот навесил во вратарскую, где Аспиликуэта головой пробил мимо Ливаковича – 1:2. И далее «красная фурия» не стала инициативу отдавать. Точнее, у хорватов совсем не получалось её забрать. Сумбурно атаковали «шашечные», много ошибались в передачах, будто растеряны были.

Embed from Getty Images

Только «стенка» Влашича и Гвардиола могла вернуть интригу, но удар Йошко в блестящем броске парировал Унаи Симон. В ответ Испания забила дважды. Попадание Мораты не засчитали из-за офсайда, а вот быстрый розыгрыш штрафного от двух Торресов прошёл по всем правилам. Пау сильно вынес на Феррана, а тот вошёл в штрафную площадь и с левой пробил под опорную ногу Ливаковичу – 1:3. Но и этот гол не стал последним. В суматохе отличился Мислав Оршич, лишь система определения гола сообщила Чакыру, что мяч пересёк линию после удара хорвата – 2:3.

Уверенно убивали время хорваты и не предвещало ничего драматичной концовки, но «шашечные» показали характер. Опять же катализатором гола стал Мислав Оршич, навесивший с левого края. На линии вратарской почему-то никто не держал Марио Пашалича, и экс-игрок «Спартака» спокойно реализовал свой момент – 3:3. Игра перетекла в овертайм, на старте которого обязан был забивать всё тот же Оршич, но поймав отскок, не попал по воротам с десяти метров. Был ещё классный момент у Крамарича, но его удар парировал Унаи Симон.

Embed from Getty Images

Растранжирила свои моменты Хорватия и теперь пришёл её через «получать» за расточительность. Испанцы тоже стрельнули дуплетом. За три минуты две голевые передачи с правого края выдал Дани Ольмо, дважды провалился в обороне Брекало, а точные удары наносили Альваро Мората и Микель Оярсабаль – 3:5.

Не сломил испанцев курьёзный автогол, не сломил незапланированный овертайм. Команда Луиса Энрике переиграла хорватов в матче 1/8 финала Евро-2020 и едет в Санкт-Петербург. В четвертьфинале соперником «красной фурии» станет победитель пары Франция – Швейцария.

0
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная Испании, Сборная Хорватии
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Комментарии (3)
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0
Caa1987
28 Июня 2021, 21:49

Вот так играют в футбол за свою сборную, за свою страну. Ау, Черчесов.

0
ARTUR
28 Июня 2021, 21:44

Перед матчем решил буду пить по 50гр за забитый гол , никак не ожидал что накидаюсь в сиську ))) матч не то что удивил , а убил , ТАКОЙ расхлябанности в обороне от обеих команд совсем не ожидал , хорошо что Ольмо хорошо вышел , но Испания очень нестабильная , и этот Унаи таки чел с гранатой.. хорваты весь первый тайм спали , а потом вдруг забегали , я думаю дави они раньше могли бы и выиграть . Но все же думаю что хорватам пора менять своих игроков . Ипания в обойме ))) с победой !!

2
779
28 Июня 2021, 21:40

Это была битва.
Молодцы все, но особенно хорваты - они меняли счёт через немогу, через отдачу всех сил.
У Испании это как то складывалось легче, скорее всего из-за преимущества в классе.

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