Бускетс: «Были шансы поставить точку задолго до конца основного времени»

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс, получивший приз лучшему игроку матча с Хорватией (5:3) дал комментарий после финального свистка.

- У нас были шансы поставить точку задолго до конца основного времени, но также мы проявили характер. Когда хорваты перестроились, они начали играть выше, и мы не успели среагировать. К сожалению, перед их камбэком Ольмо не сделал счет 4:1.

Унаи Симон знает, что может быть уверен в нашей поддержке. Тот автогол был случайностью. Он сыграл очень надежно после того гола и сделал несколько отличных сэйвов, - приводит слова Бускетса УЕФА.

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