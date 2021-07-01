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Симон: «Много раз пересмотрел момент с автоголом и не могу найти объяснения»

01 Июля 2021, 09:15,

Голкипер сборной Испании Унай Симон высказался о своей результативной ошибке в поединке 1/8 финала чемпионата Европы - 2020 против команды Хорватии. В первом тайме вратарь неудачно обработал пас Педри, и мяч закатился в ворота «красной фурии».

«Я много раз пересмотрел этот момент на видео. Не могу найти объяснения своей ошибке. Я просто неудачно обработал мяч. Моя нога застыла в воздухе... Я много раз в своей карьере сталкивался с приемом мяча и до этого никогда не ошибался», - приводит слова вратаря The Athletic.

Напомним, что поединок завершился победой сборной Испании в овертайме со счетом 5:3. В 1/4 финала «красная фурия» сыграет со швейцарцами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Унай Симон
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