ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Испания - первая команда на чемпионатах Европы, дважды подряд забившая 5 голов

28 Июня 2021, 21:36,

По ходу матча 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года с хорватами сборная Испании переписывает историю турнира. «Фурия роха» во второй раз кряду забила пять мячей, чего ранее никогда не случалось с участниками европейских чемпионатов. Также впервые в истории европейских футбольных форумов в матчах, где одна команда забивала пять голов, отличались результативными ударами разные футболисты.

Хорватам сегодня забивали Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта, Ферран Торрес, Альваро Мората и Микель Оярсабаль. В итоге Испания выграла 5:3.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Сборная Хорватии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России