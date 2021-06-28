Испания - первая команда на чемпионатах Европы, дважды подряд забившая 5 голов

По ходу матча 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года с хорватами сборная Испании переписывает историю турнира. «Фурия роха» во второй раз кряду забила пять мячей, чего ранее никогда не случалось с участниками европейских чемпионатов. Также впервые в истории европейских футбольных форумов в матчах, где одна команда забивала пять голов, отличались результативными ударами разные футболисты.

Хорватам сегодня забивали Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта, Ферран Торрес, Альваро Мората и Микель Оярсабаль. В итоге Испания выграла 5:3.

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