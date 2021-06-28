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Далич: «Даже потеря одного ключевого игрока была бы для нас сильным ударом, а мы лишились сразу двух»

28 Июня 2021, 22:47,

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвёл итоги матча с Испанией на чемпионате Европы 2020 года (3:5).

- Мы играли хорошо и делали все возможное. Нам удалось отыграться (3:3), затем у нас были еще шансы, но в итоге мы не победили. Нашей целью было пробиться в плей-офф, мы этого добились, но далее мы попали на сильную сборную Испании. Даже потеря одного ключевого игрока была бы для нас сильным ударом, а мы лишились сразу двух - Ловрена и Перишича. Мы сделали все, чтобы добиться результата и были близки к этому, - приводит слова Далича УЕФА.

Следующим соперником сборной Испании станет Франция либо Швейцария.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Хорватии, Златко Далич
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