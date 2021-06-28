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Червиченко сравнил сборные Хорватии и России: «Грубо говоря, как высшая и первая лига»

28 Июня 2021, 23:01,

Экс-глава «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что может впасть в депрессию из-за того, что уже 1 сентября сборной России играть против команды Хорватии, которая сегодня продемонстрировала характер и едва не выбила испанцев с чемпионата Европы 2020 года.

- Грубо говоря, как высшая и первая лига. Если бы наши сборные сыграли сейчас, букмекеры давали бы 1 к 10, - приводит слова Червиченко Sport24.

Также эксперт уверен, что сборная Хорватии по-прежнему так же сильна, как  и в 2018 году, когда дошла до финала чемпионата мира. И в первый день осени «ничья с Хорватией покажется нам неплохим результатом».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Хорватии, Андрей Червиченко
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