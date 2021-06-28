В матче Хорватия - Испания установили рекорд, также это второй матч по результативности в истории Евро

Поединок 1/8 финала Евро-2020 между сборными Хорватии и Испании стал настоящим украшением турнира. Балканская команда перевела игру в овертайм, проигрывая в концовке 1:3, но в итоге уступила 3:5.

Еще никогда в истории матчей чемпионатов Европы в одном противостоянии не забивали сразу 8 футболистов. Также этот матч стал вторым по результативности за 61 год. Лишь на дебютном Кубке Европы 1960 года забивали чаще. Это было в полуфинале Франция - Югославия - 4:5.

Соперником испанцев по четвертьфиналу станет либо Франция, либо Швейцария.

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