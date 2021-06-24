Ливакович – о матче со сборной Испании: «Если мы хотим быть лучшими, то должны обыгрывать лучших»

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович пообщался с журналистами перед матчем против Испании.

«Это будет непросто, но на таком стадии нет легких соперников, если мы хотим быть лучшими, то должны обыгрывать лучших. У них отличная команда, в которой много молодых и хороших игроков. Испанцы выступают здорово и оказывают на своих соперников серьезное давление. Они создали очень много моментов в первых двух играх, но не забивали. В последней игре испанцам удалось наверстать упущенное, поэтому мы должны быть внимательны», - цитирует Ливаковича пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Хорватии и Испании состоится в понедельник, 28 июня.

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