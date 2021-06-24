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Ливакович – о матче со сборной Испании: «Если мы хотим быть лучшими, то должны обыгрывать лучших»

24 Июня 2021, 22:16,

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович пообщался с журналистами перед матчем против Испании.

«Это будет непросто, но на таком стадии нет легких соперников, если мы хотим быть лучшими, то должны обыгрывать лучших. У них отличная команда, в которой много молодых и хороших игроков. Испанцы выступают здорово и оказывают на своих соперников серьезное давление. Они создали очень много моментов в первых двух играх, но не забивали. В последней игре испанцам удалось наверстать упущенное, поэтому мы должны быть внимательны», - цитирует Ливаковича пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Хорватии и Испании состоится в понедельник, 28 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Хорватии, Доминик Ливакович
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