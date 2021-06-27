​У Перишича выявили коронавирус перед матчем с Испанией

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27 Июня 2021, 01:47,
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Хорватский футбольный союз сообщил о том, что полузащитник Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Сразу после получения результата теста футболист был изолирован от остальной команды. Ближайшие 10 дней Перишичу предстоит провести в изоляции.
В пресс-релизе отмечается, что тесты остальных футболистов, тренеров и сотрудников команды показали отрицательные результаты.
В воскресенье сборная Хорватии отправляется в Копенгаген, где 28 июня ей предстоит провести матч 1/8 финала чемпионата Европы против Испании.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Хорватии, Иван Перишич