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​У Перишича выявили коронавирус перед матчем с Испанией

27 Июня 2021, 01:47,

Хорватский футбольный союз сообщил о том, что полузащитник Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Сразу после получения результата теста футболист был изолирован от остальной команды. Ближайшие 10 дней Перишичу предстоит провести в изоляции.

В пресс-релизе отмечается, что тесты остальных футболистов, тренеров и сотрудников команды показали отрицательные результаты.

В воскресенье сборная Хорватии отправляется в Копенгаген, где 28 июня ей предстоит провести матч 1/8 финала чемпионата Европы против Испании.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Хорватии, Иван Перишич
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