​У Перишича выявили коронавирус перед матчем с Испанией

Хорватский футбольный союз сообщил о том, что полузащитник Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Сразу после получения результата теста футболист был изолирован от остальной команды. Ближайшие 10 дней Перишичу предстоит провести в изоляции.

В пресс-релизе отмечается, что тесты остальных футболистов, тренеров и сотрудников команды показали отрицательные результаты.

В воскресенье сборная Хорватии отправляется в Копенгаген, где 28 июня ей предстоит провести матч 1/8 финала чемпионата Европы против Испании.