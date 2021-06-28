Энрике: «Матч оставляет нам много приятной пищи для размышлений»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике доволен игрой своей команды в матче с Хорватией в 1/8 финала Евро-2020.

- С самого начала матча мы превосходили хорватов, но пропустили гол после нереализованных супермоментов Коке и Мораты, - приводит слова наставника Diario AS. - Но команда продолжала биться и верила в свои силы. Матч оставляет нам много приятной пищи для размышлений. У этой команды есть цель, и она - хорошо играть в футбол. А тому, кто захочет нас обыграть, придется много бегать и показать непревзойденный футбол.

В следующем раунде Испания сыграет против Франции или Швейцарии.