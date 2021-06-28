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Энрике: «Матч оставляет нам много приятной пищи для размышлений»

28 Июня 2021, 23:15,

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике доволен игрой своей команды в матче с Хорватией в 1/8 финала Евро-2020.

- С самого начала матча мы превосходили хорватов, но пропустили гол после нереализованных супермоментов Коке и Мораты, - приводит слова наставника Diario AS. - Но команда продолжала биться и верила в свои силы. Матч оставляет нам много приятной пищи для размышлений. У этой команды есть цель, и она - хорошо играть в футбол. А тому, кто захочет нас обыграть, придется много бегать и показать непревзойденный футбол.

В следующем раунде Испания сыграет против Франции или Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Луис Энрике
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