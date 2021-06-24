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Ферран Торрес извинился за свои слова про Левандовски

24 Июня 2021, 23:30,

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес прояснил свои слова относительно Роберта Левандовски, а также принёс извинения за неосторожность в своих высказываниях.

Перед матчем со сборной Польши, которая по итогу закончилась ничьей, у Торреса спросили, не боится ли его команда угрозы со стороны поляка, на что тот ответил, что испанские защитники просто «съедят» Левандовски.

Уже после вылета сборной Польши ему вновь напомнили про те слова, на что Торрес отметил: «Я уважаю Левандовски, как и остальных нападающих. Для меня он настоящий пример. Если же я кого-то обидел, то хотел бы принести извинения».

Кроме того, полузащитник заявил, что сейчас Испания усердно готовится к первой игре в плей-офф Евро против хорватов, но остаётся максимально спокойной с самого первого дня чемпионата. Его слова приводит издание Manchester Evening News.

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Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
Теги: Сборная Испании, Роберт Левандовски, Сборная Польши, Ферран Торрес
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