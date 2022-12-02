Отец Неймара допустил, что форвард восстановится только к финалу ЧМ-22

Звёздный нападающий сборной Бразилии Неймар травмировал голеностоп в первом матче команды на чемпионате мира против Сербии. Восстановление Неймара может занять больше времени, чем ожидалось. Отец бразильца в комментарии для La Gazzetta dello Sport допустил, что Неймар восстановится только к потенциальному финалу мундиаля.

Сборная Бразилии уже оформила билет в 1/8 финала чемпионата мира. Имя своего соперника по первому раунду плей-офф команда Тите узнает в пятницу вечером.

Ранее в Бразилии появлялась информация о том, что Неймар может восстановиться к теоретическому четвертьфиналу.

Финал чемпионата мира пройдёт 18 декабря.