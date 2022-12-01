Ассистент Тите рассказал, когда Неймар вернётся на поле

Сборной Бразилии придётся повременить с возвращением нападающего Неймара.

Футболист «Пари Сен-Жермен» получил повреждение в матче первого тура, из-за которого пропустит остаток группового этапа. Более того, как уже сообщалось, лидер команды рискует не сыграть и в 1/8 финала, что подтвердил Клебер Шавьер, занимающий должность ассистента главного тренера Тите.

«Неймар и Алекс Сандро сегодня занимались в бассейне, а Данило уже вернулся к тренировкам на поле. Я разговаривал с нашим персоналом, и есть ощущение, что мы увидим Неймара на этом турнире только в том случае, если выйдем в четвертьфинал», – цитирует TMW Клебера.