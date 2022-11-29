Ришарлисон – о Неймаре: «Жду, что он скоро восстановится»

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон прокомментировал отсутствие Неймара в составе сборной Бразилии.

«Неймар есть Неймар, он наш десятый номер, и, нравится или нет, он создаёт пространство для меня. Для меня, как для девятки, он имеет большое значение, я жду, что он скоро восстановится», - приводит слова Ришарлисона O Dia.

Ближайший матч бразильский коллектив проведёт со сборной Камеруна второго декабря в 22:00.

Для южноамериканцев этот матч имеет меньшую степень важности, чем для африканцев, так как национальная сборная Бразилии после двух туров добилась выхода в плей-офф соревнования.