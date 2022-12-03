Бразилия проиграла в группе чемпионата мира впервые за 24 года

В Катаре сборная Бразилии прервала серию, которая длилась с чемпионата мира 2002 года. 17 матчей кряду на мундиалях «пентакампеоне» не проигрывали на стадии группового этапа. Последнее поражение они потерпели ещё в 1998 году от сборной Норвегии.

Но когда-то это должно было произойти. Бразильцы вечером 2 декабря проиграли команде Камеруна – 0:1. Единственный гол под занавес встречи забил Винсент Абубакар.

Поражение не помешало сборной Бразилии сохранить первое место в квартете G, несмотря на равенство очков со сборной Швейцарии. Южноамериканцы обошли европейцев по дополнительным показателям.

В итоге в плей-офф бразильцы сыграют со сборной Южной Кореи, а сборная Швейцарии встретится с командой Португалии.