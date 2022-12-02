Пеле высказался о своей госпитализации

Легендарный бразильский футболист Пеле прокомментировал свою недавнюю госпитализацию.

«Я нахожусь в госпитале с ежемесячным визитом. Мне всегда очень приятно получать сообщения со словами поддержки. Большое спасибо Катару и всем тем, кто пишет мне приятные вещи», - гласит сообщение Пеле в социальных сетях.

Сборная Бразилии сегодня, 2 декабря, проведет заключительный поединок на групповой стадии чемпионата мира – 2022. Подопечные Тите встретятся с национальной командой Камеруна. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени. В параллельной игре Сербия померяется силами со Швейцарией.