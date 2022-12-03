Сборная Камеруна - первая африканская команда, обыгравшая на чемпионате мира Бразилию

Сборная Камеруна сразилась в матче с командой Бразилии в последнем туре группового раунда финальной части катарского чемпионата мира, и африканская сборная сумела победить благодаря мячу Венсана Абубакара в добавленное арбитром время матча.

Как выяснилось, это была первая победа любой африканской сборной в матче против Бразилии в рамках чемпионата мира. В то е время сборная Камеруна раньше уже обыгрывала южноамериканские сборные - причем дважды в ходе одного чемпионата, в Италии 1990 года она победила Аргентину, а затем и сборную Колумбии в рамках 1/8 финала того турнира.