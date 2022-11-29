Мостовой: «Надеюсь, что Неймар восстановится по ходу чемпионата мира»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о потенциальном продолжении участия в чемпионате мира бразильца Неймара.

«Надеюсь, что Неймар восстановится по ходу чемпионата мира. Но это тяжело. Знаю, что такое голеностоп», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Специалист назвал примерные сроки физического и ментального восстановления звёздного бразильского игрока – от двух до трёх недель.

Эксперт предположил, что медицинский персонал национальной команды Бразилии может прибегнуть к инвазивным методам восстановления игрока.

Мостовой назвал отсутствие Неймара в составе очень значимой потерей для южноамериканского коллектива.