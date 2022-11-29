Агент считает, что у Малкома и Клаудиньо есть хорошие шансы попасть в сборную Бразилии на следующий чемпионат мира

Фернандо Гарсия, агент бразильских игроков «Зенита» Малкома Филипе и Клаудиньо, рассказал о шансах своих клиентов принять участие в следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году.

По мнению Гарсии, и Малком, и Клаудиньо имеют все шансы попасть в состав сборной Бразилии, которая через четыре года отправится на мундиаль.

«У них правильное отношение к футболу, за их игрой следят в сборной Бразилии», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, что оба футболиста являются олимпийскими чемпионами в составе «селесао».

В нынешнем сезоне Малком провёл за «Зенит» 23 матча, забив 15 голов и отдав семь результативных передач. На счету Клаудиньо три мяча и восемь ассистов в 19 встречах.