Жезус прокомментировал отсутствие своих голов на ЧМ в Катаре

Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус высказался по поводу того, что на чемпионате мира в Катаре он пока не забивает.

«Футбол на ЧМ и футбол, в который я играю в «Арсенале», - разные вещи. Хотя у меня было несколько моментов, и я их не реализовал. Я хорошо начал сезон, и никто не спрашивал об отсутствии голов. Но это не проблема. Я скоро забью свой гол и больше не остановлюсь. Конечно, я тот игрок, который должен забивать каждый раз, ведь я здесь ради голов», - цитирует Жезуса Football London.

Жезус добавил, что когда он на поле, он всегда стремится забить, но он может приносить и другую помощь команде, помимо голов.

25-летний форвард минувшим летом перешёл в лондонский «Арсенал» из «Манчестер Сити». С «канонирами» он возглавляет турнирную таблицу АПЛ и за 14 матчей в лиге забил пять голов и отдал шесть ассистов.

Сборная Бразилии на мундиале вчера обыграла команду Швейцарии (1:0) и оформила выход в плей-офф чемпионата мира. Впереди матч третьего тура со сборной Камеруна.