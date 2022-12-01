Милитао и Родриго начнут матч с Камеруном в старте

Футболисты мадридского «Реала» Родриго и Эдер Милитао выйдут в стартовом составе сборной Бразилии на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира с Камеруном. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

В то же время источник сообщает, что Винисиус Жуниор начнёт поединок с Камеруном на скамейке запасных. Напомним, что вингер начинал в старте матчи против Швейцарии и Сербии, где отметился одним результативным пасом.

Главный тренер сборной Бразилии Тите решил предоставить отдых ключевым футболистам в матче с Камеруном. «Пентакампеоне» ранее обеспечили себе выход в плей-офф, набрав максимум очков в первых двух турах.