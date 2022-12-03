Эпасси стал лучшим игроком встречи Бразилии и Камеруна

Голкипер сборной Камеруна Дэвис Эпасси признан лучшим игроком матча со сборной Бразилии. Накануне камерунцы нанесли «пентакампеоне» сенсационное поражение. На групповом этапе бразильцы не проигрывали с 1998 года.

Команда Бразилии нанесла по воротам камерунцев 21 удар. Семь из них пришлись в створ. Но расколдовать оборону африканцев у пятикратных чемпионов мира так и не получилось.

Единственный гол встречи забил Венсан Абубакар, который сразу после празднования забитого мяча заработал удаление.

Несмотря на победу, сборная Камеруна улетает из Катара домой. Бразильцы в матче 1/8 финала сыграют с командой Южной Кореи.