Неймар может не успеть восстановиться к ⅛ финала чемпионата мира

Полузащитник сборной Бразилии Неймар рискует пропустить матч своей команды в ⅛ финала чемпионата мира из-за травмы. По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, в тренерском штабе «пентакампеоне» сомневаются, что вингер «ПСЖ» успеет восстановиться к первому матчу раунда плей-офф.

Напомним, Неймар получил травму в игре первого тура группового этапа против Сербии. Из-за этого повреждения футболист был вынужден пропустить матч со Швейцарией. Также он не сыграет в завтрашнем поединке с Камеруном.

Сборная Бразилии ранее обеспечила себе выход в раунд плей-офф благодаря двум победам в двух первых матчах группового этапа.