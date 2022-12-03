Резерв Бразилии неожиданно уступил Камеруну, но пентакампеоны все равно выиграли группу

Сборные Бразилии и Камеруна сошлись в рамках группового турнира ЧМ-2022.

Сборная Бразилии выиграла два матча подряд и уже после второго тура обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира и на 99% первую строчку в группе, так что Тите мог дать волю ротации в третьей игре. Он так и сделал: в старте появился Дани Алвес, став самым возрастным игроком сборной Бразилии в истории ЧМ, в обороне ему помогали Бремер и Теллес, в воротах стоял Эдерсон, атака обновилась полностью – Мартинелли, Жезус, Родриго, Антони.

В общем, Тите явно намекнул, что за судьбу первой строчки не переживает и полностью перетасовал состав. Но и второе сочетание бразильской сборной без проблем захватило мяч и территорию в игре против Камеруна. Сначала техничные бразильцы «надавали» карточек африканцам, а затем принялись создавать моменты.

Первым отметился Мартинелли. Защитники сборной Камеруна почему-то бросили его на углу вратарской, а Габриэл замкнул диагональ отличным ударом головой. Бразилец послал мяч под перекладину, но среагировал Эпасси. Следующий раз голкипер сборной Камеруна спас уже после прямого удара Мартинелли. Габи пошёл в дриблинг, сместился к центру и пальнул из-под защитников. Голкипер и тут справился.

У сборной Камеруна вообще ничего не получалось, но на последних секундах тайма чуть не случился гол. Игрок «Динамо» Нгамалё классно разобрался на фланге и навесил, Мбеумо пробил с отскоком от газона и только чудо-сейв Эдерсона сохранил нули на табло. Второй тайм команды тоже начали весело. Банальный вынос всё того же Эдерсона, казалось, должен был без проблем долететь до Эмпасси, но тот запоздал с выходом и чуть не позволил Жезус проткнуть мяч в пустой створ.

Бразильцы чуть добавили газу, заставив голкипера сборной Камеруна трудится в поте лица. Эмпасси опять достал удар Мартинелли – по уходящей траектории мяч летел под перекладину. Потом Бремер и Антони по очереди наносили удары в ходе розыгрыша угловых, оба раза Эмпасси был начеку, складывался и парировал, сохраняя нули на табло. Ещё в концовке матча вспыхнула паника в штрафной площади Камеруна, когда после прострела Рафиньи защитник сблокировал удар Педро Абреу, а голкипер не дал отличиться Мартинелли.

Не забила всё-таки сборная Бразилии, выстоял Эмпасси. А в компенсированное время удивил всех Абубакар. Венсан выпрыгнул аккурат между Маркиньосом и Милитао, замкнув кросс Нгома-Мбекели – 1:0. А через мгновения получил вторую жёлтую карточку за снятую футболку и чуть раньше поле покинул. Для турнирной таблицы группы эти 0:1 ничего не изменили – пентакампеоны идут в плей-офф с первого места, а камерунцы вылетают.