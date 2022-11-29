​Игрок сборной Бразилии пожаловался на кондиционеры на стадионах

Антони принял участие в матче против Швейцарии, хотя на днях вингер сборной Бразилии чувствовал себя неважно. Футболист дал комментарий на этот счёт.

«Я несколько дней чувствовал себя неважно, что осложнило задачу по подготовке к матчу. Но я хорошо восстановился и готов на 100%.

У меня болело горло. Думаю, это из-за кондиционеров на стадионе. Першение в горле и кашель были не только у меня», - высказался Антони для бразильского ESPN.

Ранее на кондиционеры на стадионах в Катаре жаловались болельщики.

Сборная Бразилии уже гарантировала себе место в 1/8 финала чемпионата мира. В третьем туре группового этапа команда Тите сыграет против Камеруна.