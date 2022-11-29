Тарханов — о невызове Малкома и Клаудиньо в сборную Бразилии: «Тренеры просто не смотрят чемпионат России»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о непопадании нападающих «Зенита» Малкома Филипе и Клаудиньо в сборную Бразилии на ЧМ-2022.

«Пригодились бы Бразилии Малком и Клаудиньо? Сложно сказать, потому что там много футболистов. Если их не взяли – значит, тренеры просто не смотрят чемпионат России», — заявил Тарханов порталу «Спорт День за Днем».

При этом эксперт считает, что Малком и Клаудиньо не уступают по игровым характеристикам некоторым футболистам своей национальной команды.

Бразилия занимает первое место в группе G на чемпионате мира, набрав шесть очков после двух матчей. В последнем туре групповой стадии подопечные Тите сыграют с Камеруном (2 декабря).