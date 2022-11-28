Онана может вернуться в состав сборной Камеруна на ЧМ-2022

Голкипер сборной Камеруна Андре Онана ещё не покинул расположение национальной команды.

Представитель «Интера» был отстранён из-за разногласий с главным тренером Ригобером Сонгом, однако по-прежнему не покинул лагерь сборной. По информации инсайдера Николо Скиры, товарищи по команде убеждают Онана остаться и устранить конфликт с наставником. Окончательное решение ещё не принято.

Андре Онана принял участие в матче первого тура группового этапа против сборной Швейцарии (0:1), но пропустил вторую игру против Сербии (3:3). 2 декабря камерунцы сыграют против Бразилии в рамках заключительного тура.