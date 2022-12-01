Дани Алвес: «В Бразилии всегда ищут крайнего – сейчас это я»

Правый защитник Дани Алвес высказался о своём приглашении в сборную Бразилии.

Многие были удивлены, когда наставник бразильцев Тите включил 39-летнего ветерана в итоговую заявку на катарский мундиаль.

«Ни у кого не возникло бы вопросов к Тите, если бы я продолжал выступать за «Барселону», – делится мнением футболист мексиканского «Пумас». – В Бразилии так принято: люди всегда ищут, кого бы покритиковать, и так как остальные игроки сборной выступают за большие европейские клубы, крайним стал я», – цитирует журналист Альфредо Педулла знаменитого латераля.

Напомним, что Дани Алвес покинул «Барселону» минувшим летом, после чего присоединился к «Пумас» в качестве свободного агента.