Каземиро пристыдил фанатов, которые радовались травме Неймара

В стартовой игре на чемпионате мира против Сербии звёздный нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму голеностопа. Хейтеры тотчас же принялись радоваться попаданию Неймара в лазарет. Комментарий на этот счёт дал полузащитник «селесао» Каземиро.

«Обидно, что люди желают зла другим. Это плохая черта характера. Мне кажется, что это следствие плохого воспитания. Лично мне грустно, потому что Неймар этого не заслуживает. Он является человеком, который сильно помогает другим людям», - сказал Каземиро, чьи слова приводит Goal.com.

Неймар должен восстановиться к матчу сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира.