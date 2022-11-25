Карлицкий: «Чисто гипотетически Неймар может помочь сборной Бразилии в последнем матче со сборной Камеруна»

Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий допустил возможность, что Неймар примет участие в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист отметил, что Неймар после повреждения мог наступать на ногу, пусть и хромая, что говорит о не до конца порванных связках.

Ближайшие два матча Неймару, по словам врача, вероятнее всего придётся пропустить, но при правильном лечении игрок может появиться на поле в плей-офф.

Несмотря на это, эксперт выдвинул предположение о том, что «чисто гипотетически Неймар может помочь сборной Бразилии в последнем матче со сборной Камеруна», - приводит слова Карлицкого «Чемпионат».