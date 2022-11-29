Мостовой высказался о замене Неймара Винисиусом

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о том, можно ли сборной Бразилии заменить Неймара Винисиусом.

Специалист заявил, что Неймар не является незаменимым элементом нынешней сборной Бразилии. Но ровно в таком же статусе, по его мнению, находятся Криштиану Роналду в сборной Португалии и Лионель Месси в сборной Аргентины, то есть эти игроки являются ключевыми в своих командах.

«У Бразилии есть Винисиус, который очень много делает. Но мы вчера видели, что против него всегда два человека, один из которых страхует», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Также эксперт выделил ещё двух игроков в бразильском коллективе – Ришарлисона и Габриэла Жезуса.