Бывший наставник национальной команды России Станислав Черчесов прокомментировал попадание Дани Алвеса в стартовый состав на матч с Камеруном.

Специалист вспомнил возраст Габулова и Игнашевича в момент их вызова в сборную страны, когда её тренировал именно Черчесов

«Команда же не состоит из одних Акинфеевых и Дзюб. Она состоит из разных игроков с определенными характерами», - приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Поединок заключительного тура группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Камеруна и Бразилии начнётся сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.