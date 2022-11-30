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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бразилия сыграет резервным составом против Камеруна

30 Ноября 2022 • 05:59 Комментировать
Камерун
...
Бразилия
1 12.00 X 5.90 2 1.25
02.12 22:00

Сборная Бразилии выйдет на поединок заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 резервным составом. Об этом информируют журналисты издания Globo. Такое решение принял главный тренер команды Тите, который намерен предоставить отдых лидерам перед матчами плей-офф.

Ожидается, что в стартовом составе «селесао» выйдут следующие игроки: Эдерсон, Алвес, Милитао, Бремер, Теллес, Фабиньо, Гимараэс, Антони, Родриго, Жезус, Мартинелли.

В третьем туре группового этапа Бразилия встретится с командой Камеруна. После двух туров подопечные Тите досрочно вышли в 1/8 финала мундиаля.

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КАМЕРУН БРАЗИЛИЯ
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