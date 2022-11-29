Нигматуллин назвал главную проблему сборной Бразилии

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил игру сборной Бразилии на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Пока бразильцы играли с командами уровнем ниже. Бразилия – виртуозная команда, обладающая неординарными футболистами в каждой линии, поэтому она является одним из фаворитов турнира», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

По мнению эксперта, проблемой бразильской команды является то, что они играют по настроению, если все хорошо, то их трудно остановить, но если им попадется приличный соперник, то уже самой Бразилии будет нелегко.

Сборная Бразилии уже обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира, одержав две победы. В последнем туре групповой стадии подопечные Тите сыграют с Камеруном (2 декабря).