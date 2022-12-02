​Неймар может начать тренироваться в субботу

Звёздный нападающий сборной Бразилии Неймар может возобновить тренировки в субботу. Об этом рассказывает UOL.

Напомним, что Неймар получил травму голеностопа в первой игре на мундиале против Сербии. Форвард пропустил матч против Швейцарии и пропустит пятничную встречу с Камеруном. Скорее всего, Неймар не поможет «селесао» и на стадии 1/8 финала, куда команда уже вышла.

Неймар должен выйдет на поле в теоретическим четвертьфинале, куда сборной Бразилии ещё предстоит пробиться.

Матч сборных Камеруна и Бразилии стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.