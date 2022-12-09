Наставник камерунской сборной пояснил, почему погнал из команды Онана

Голкипер камерунской сборной Андре Онана сыграл один матч на чемпионате мира, а затем, как когда-то Штефан Эффенберг из немецкой сборной, со скандалом был изгнан домой. Ригобер Сонг, наставник камерунской сборной, пояснил, почему расстался с голкипером «Интера».

- Он начал считать себя особенным. Я говорю ему, не рискуй, не бери игру на себя, распасовывай по сторонам, мы не можем допустить пропущенный гол. А он мне говорит «тут нечего обсуждать с тобой, я знаю, что делать». В тренировках работает с таким же настроем. У нас в команде есть и другие известные игроки, Абубакар, Чупо-Мотинг, но они себя так не ведут, они профессионалы, - цитирует Сонга La Gazzetta Dello Sport.