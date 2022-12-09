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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Наставник камерунской сборной пояснил, почему погнал из команды Онана

09 Декабря 2022 • 18:42 Комментировать (1)
Камерун
1:0
Бразилия
окончен

Голкипер камерунской сборной Андре Онана сыграл один матч  на чемпионате мира, а затем, как когда-то Штефан Эффенберг из немецкой сборной, со скандалом был изгнан домой. Ригобер Сонг, наставник камерунской сборной, пояснил, почему расстался с голкипером «Интера».

- Он начал считать себя особенным. Я говорю ему, не рискуй, не бери игру на себя, распасовывай по сторонам, мы не можем допустить пропущенный гол. А он мне говорит «тут нечего обсуждать с тобой, я знаю, что делать». В тренировках работает с таким же настроем. У нас в команде есть и другие известные игроки, Абубакар, Чупо-Мотинг, но они себя так не ведут, они профессионалы, - цитирует Сонга La Gazzetta Dello Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ригобер Сонг Андре Онана
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Комментарии (1)
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ГоЛ-Ландец местный
09 Декабря 2022 в 18:52
И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему.
9 Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему.
10 Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его.
Бытие 38 глава — Библия

Онаны не слушают вышестоящих, потому их и дисквалифицируют издавна....
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