Ришарлисон – о матче со сборной Швейцарии: «Эти три очка очень важны для нас»

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон высказался об итогах матча со Швейцарией (1:0).

«У меня было не так много шансов забить после выхода один на один с вратарём, но я боролся, я бежал и отрабатывал в защите. Всю команду можно поздравить, мы забили. Эти три очка очень важны для нас», - приводит слова Ришарлисона O Dia.

Следующий матч южноамериканский коллектив проведёт против сборной Камеруна второго декабря.

В том случае, если бразильцы не уступят африканской команде в игре заключительного тура, они гарантировано выиграют свою группу на чемпионате мира в Катаре, где уже одержали две победы из двух.