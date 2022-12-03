Абубакар впервые с 2006 года забил и удалился в матче чемпионата мира

Форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар стал первым после Зинедина Зидана игроком, который забил в матче чемпионата мира и удалился.

Это случилось накануне в матче сборных Бразилии и Камеруна (0:1). Абубакар забил единственный гол встречи, а спустя минуту получил вторую жёлтую карточку за то, что снял футболку, празднуя забитый мяч. Один «горчичник» у него уже был.

Последним игроком в истории чемпионатов мира, который удалялся с поля, имея на счету забитый гол, был Зинедин Зидан. Это случилось в финале чемпионата мира в Германии, когда Зидан ударил головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерраци и после получил красную карточку.