​Алекс Сандро не поможет Бразилии в игре с Камеруном из-за травмы

Ещё один футболист сборной Бразилии угодил в лазарет. Это левый защитник команды Алекс Сандро.

«Обследование выявило у Алекса Сандро травму мышцы левого бедра. Он не сыграет с Камеруном и будет лечиться, чтобы восстановиться как можно скорее», - сказал врач бразильской команды Родриго Ласмар, чьи слова приводит на своих страницах UOL.

Напомним, что в лазарете сборной Бразилии остаются правый защитник Данило и звёздный нападающий Неймар.

Сборная Бразилии уже обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира. Матч третьего тура группового этапа против Камеруна команда проведёт 2 декабря.