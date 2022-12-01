Наставник Камеруна Сонг: «Мы не должны заботиться о том, сыграет ли Бразилия основным составом»

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг поделился настроем в преддверии матча против сборной Бразилии.

Камерунцам необходимо одержать победу над бразильцами, чтобы рассчитывать на выход в 1/8 финала. Ожидается, что Тите может предоставить отдых ряду ключевых игроков в матче последнего тура, поскольку Бразилия уже гарантировала себе участие в плей-офф.

«Наша цель – выйти из группы. Мы должны думать о себе, а не о Бразилии. Да, они уже оформили выход в 1/8 финала, но нам не следует заботиться о том, выпустят ли они основу или предоставят шанс запасным. Для нас этот матч будет как финал. Я пытаюсь настроить своих игроков должным образом», – отметил Сонг на пресс-конференции.